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المرور: استخراج الشهادت الصحية للرخص داخل الوحدات لتخفيف العبء عن المواطنين

السبت، 04 مايو 2019 09:02 ص
المرور: استخراج الشهادت الصحية للرخص داخل الوحدات لتخفيف العبء عن المواطنين وحدة مرور - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى بالمرور، إنه سيتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، لافتا إلى أنه فى حالة استخراج أى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، موضحا أن هناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الواحدت تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.

وأضاف المصدر، تكلفة الشهادات الطبية داخل الوحدة 150 جنيها وصورتين بالإضافة الى شراء بعض المستندات وتوجيه السائقين لاختبارات القيادة، وإذا تمت بنجاح، واعتمدت من لجنة الاختبار، يتم توجيهك إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، فهناك إدارات تجرى اختبارات شفوية فقط، وأخرى تلزمك بالإجابة على أسئلة تتعلق بقواعد وآداب المرور من خلال الكمبيوتر.

وأشار المصدر، إلى أن إدارات المرور تقوم بعمليات تطوير بشكل كبير على مستوى الجمهورية لكافة الوحدات، وادخال كافة الاساليب الحديثة لمواكبة كافة الدول الاجنبية لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث يتم تطوير الوحدات من خلال ادخال أجهزة كمبيوتر و كاميرات مراقبة والملصق الالكترونى وإنشاء موقع تابع للمرور لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.


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