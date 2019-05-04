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المؤبد لمتهم و5 سنوات لآخر سرقا سماعات طبية بالإكراه من مندوب شركة بسوهاج

السبت، 04 مايو 2019 08:06 م
المؤبد لمتهم و5 سنوات لآخر سرقا سماعات طبية بالإكراه من مندوب شركة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت بمعاقبة المتهم "محمود.ر" عامل بالسجن المؤبد و"صهيب.ي" بالسجن 5 سنوات لسرقتهما سماعات طبية من مندوب شركة  تحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018  عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده سرقة حقيبة بها سماعات طبية من  المجنى عليه "نادر . ز" مندوب مبيعات بشركة مستلزمات طبية، فتم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة، وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب السرقة المتهمين حيث استدرجا المجنى عليه وتهديده بأسلحة نارية واستوليا على الحقيبة بحوزته وفرا هاربين.

 

وبعد  تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 


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