video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 07:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية: فيديوهات قصيرة لإظهار آراء الكنيسة فى قضايا المجتمع

السبت، 04 مايو 2019 06:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية: فيديوهات قصيرة لإظهار آراء الكنيسة فى قضايا المجتمع الأب هانى باخوم المتحدث بإلكنيسة الكاثوليكية بمصر
سارة علام
إضافة تعليق

أعرب هانى باخوم ، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ومدير مكتبها الإعلامى، عن سعادته بثقة مجلس البطاركة الكاثوليك فى خدمته وعملًا متمنيًا وضع رؤية متكاملة للعمل الإعلامى الكنسي الفترة القادمة.

وقال باخوم، لـ "اليوم السابع": ليس هدفنا تعريف المجتمع بأخبار الكنيسة فى مصر والعالم  فقط بل طموحنا أن نظهر آراء الكنيسة فى مفاهيم وقضايا تخص المجتمع وكذلك تاريخها وتراثها وذلك من خلال إطلاق سلسلة فيديوهات قصيرة وعقد مؤتمرات صحفية للتفاعل مع الإعلاميين وتلقى مقترحات من  الصحفيين للوصول لمنظومة إعلامية فعالة.

كان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك فى مصر قد اعتمد قرار التجديد لباخوم ثلاثة أعوام مقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر قرارات مجلس البطاركة الكاثوليك بعد انتهاء اجتماعه نصف السنوى

هانى باخوم

الكاثوليك

الكنيسة الكاثوليكية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة