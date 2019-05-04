الكنيسة الكاثوليكية: فيديوهات قصيرة لإظهار آراء الكنيسة فى قضايا المجتمع

سارة علام

أعرب هانى باخوم ، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ومدير مكتبها الإعلامى، عن سعادته بثقة مجلس البطاركة الكاثوليك فى خدمته وعملًا متمنيًا وضع رؤية متكاملة للعمل الإعلامى الكنسي الفترة القادمة.

وقال باخوم، لـ "اليوم السابع": ليس هدفنا تعريف المجتمع بأخبار الكنيسة فى مصر والعالم فقط بل طموحنا أن نظهر آراء الكنيسة فى مفاهيم وقضايا تخص المجتمع وكذلك تاريخها وتراثها وذلك من خلال إطلاق سلسلة فيديوهات قصيرة وعقد مؤتمرات صحفية للتفاعل مع الإعلاميين وتلقى مقترحات من الصحفيين للوصول لمنظومة إعلامية فعالة.

كان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك فى مصر قد اعتمد قرار التجديد لباخوم ثلاثة أعوام مقبلة.