القوى العاملة: مجلس الوزراء اللبنانى يبحث اتفاقية نقل الأيدى العاملة بين البلدين

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، عقب عودته للقاهرة بعد مشاركته أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة رئيسى مجلس الوزراء بمصر ولبنان الدكتور مصطفى مدبولى وسعد الحريرى، إن اللجنة استعرضت التوصيات المرفوعة إليها من الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى فى مختلف المجالات، وتم الاتفاق بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بمجال التعاون الفنى وتنقل الأيدى العاملة قيام الجانب اللبنانى إحالة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء اللبنانى للنظر بإقرارها وصدور المرسوم اللازم لإبرامها.

وأضاف سعفان، فى بيان اليوم، أن اللجنة أكدت ضرورة قبول تعديل الصفة والفئة ونقل الكفالة العائدة ونقل الكفالة العائدة للأجراء المصريين العاملين فى لبنان فى جانب وزارة العمل فى لبنان بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها على أن يتم البت فى كل حالة على حدة، فضلا عن قبول طلبات تسوية الاوضاع للعمال المصريين الداخلين الى لبنان بصورة نظامية للعمل بموجب موافقة مبدئية والمخالفين لشروط الاقامة والعمل .

وتابع:"كما ينظر مجلس الوزراء اللبنانى فى تعديل القرار المتعلق بالسماح للعامل المصرى باستقدام أفراد عائلته وحصره بالفئة الأولى فقط على أن يسرى هذا الإجراء على كل من يدخل الأراضى اللبنانية للعمل من تاريخ بدء سريان هذا القرار أو للذين سيتم تسوية وضعهم فى الفئة المناسبة ويبقى العامل الحائز على إقامة عمل من الفئة الثانية قبل تاريخ صدور هذا القرار متمتعاً بالحقوق التى كان يستفيد منها سابقاً مع استمرار تطبيق نفس الاجراءات المعمول بها سابقا فى ما خص دخول زوجات العمال المصريين للسياحة فى لبنان" .

وأكد سعفان، أن مجلس الوزراء اللبنانى ينظر فى تسهيل نقل كفالة العمال المصريين المسجلين على كفالة شركات أو أشخاص موضوع تدابير إدارية لصالح أصحاب أعمال جدد ضمن الشروط والأنظمة المعمول بها، على أن يتم معالجة الحالات الاستثنائية بموجب كتاب من السفارة المصرية .

وقال وزير القوى العاملة، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء اللبنانى على ما ورد بالبنود السابقة سوف يتعهد الجانب المصرى برفع القيود والإجراءات المتخذة من جانبه فى ما يخص عدم تحديد الإقامات للبنانين المقيمين فى مصر .