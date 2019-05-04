القومى للمرأة يشكل لجنة متابعة ورصد صورة المرأة بدراما وبرامج وإعلانات رمضان

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ورصد صورة المرأة فى البرامج والإعلانات والدراما، التى تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2019 وفقًا للتقليد الذى بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى منذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016، وذلك حرصا من المجلس على متابعة ورصد صورة المرأة فى وسائل الإعلام بشكل عام والدراما بشكل خاص.

وأوضحت مرسى، أن هذه اللجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، وسوف تقوم برصد وتحليل مضمون دراما رمضان، بهدف الخروج بتقرير علمى متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كذلك متابعة جميع الإعلانات بشكل يومى لرصد أى إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات، لافتة إلى أن المجلس سوف يقدم هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للإعلام، فضلا عن عرض نتائجه خلال مؤتمر صحفى سوف يعقده المجلس بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وأشارت الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، إلى أن عدد المسلسلات التى سيتم تحليلها هذا العام 28 مسلسلا، علاوة على الإعلانات، موضحة أنه تم تشكيل فريق كامل لرصد صورة المرأة مكون من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 طالب وطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس من شعبتى الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ فى إطار البرنامج التدريبى الذى توفره الكلية لهم من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة.

وأضافت "القليني"، أنه سيتم مقارنة نتائج التقرير لهذا العام مع الكود الإعلامى الذى وضعته اللجنة وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمعايير إعلامية عند تناول صورة المرأة فى وسائل الإعلام، مؤكدة على أن الرصد هذا العام يتم على عدة مستويات : المستوى الأول، المهنى الأكاديمى: يقوم به الطلاب بناء على استمارة تحليل مضمون وضعت لهم وتم تدريبهم عليها، أما المستوى الثانى وهو مستوى الخبراء والأكاديميين من أعضاء اللجنة والمتطوعين من خارجها، أما المستوى الثالث فهو مستوى مهنى يتم مع لجنة رصد الدراما مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحيث يكون هناك دراسة مقارنة بين المعايير المهنية التى وضعت للمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة وبين ما يعرض فعليًا على الشاشة فى رمضان.