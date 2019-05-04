القبض على شخص يبيع الأدوية المهربة عبر السوشيال ميديا بالجيزة

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالجيزة لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر صفحات الـ"فيس بوك".

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد الأشخاص - مسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" - لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر ، لمن يرغب من المواطنين.

وبتكثيف التحريات، أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته (جهاز هاتف محمول) المستخدم فى نشاطه غير القانونى ، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة ، مؤكداً إنشاء الصفحة للترويج لبيع الأدوية المهربة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.