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القبض على شخص يبيع الأدوية المهربة عبر السوشيال ميديا بالجيزة

السبت، 04 مايو 2019 11:33 ص
القبض على شخص يبيع الأدوية المهربة عبر السوشيال ميديا بالجيزة المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالجيزة لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر صفحات الـ"فيس بوك".

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد الأشخاص - مسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" - لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر ، لمن يرغب من المواطنين.

وبتكثيف التحريات، أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته (جهاز هاتف محمول) المستخدم فى نشاطه غير القانونى ، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة ، مؤكداً إنشاء الصفحة للترويج لبيع الأدوية المهربة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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