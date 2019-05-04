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"العلميين "تغلق باب الترشح على مقعد النقيب.. وإعلان القوائم اليوم

السبت، 04 مايو 2019 01:00 ص
"العلميين "تغلق باب الترشح على مقعد النقيب.. وإعلان القوائم اليوم نقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إنه تم غلق باب الترشح على مقعد النقيب العام للعلميين، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد أسبوع من فتحه، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء حصر لكافة المرشحين بالنقابات الفرعية بالمحافظات.
 
وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قوائم المرشحين مساء اليوم السبت، بعد إرسال كافة النقابات الفرعية لأسماء المرشحين لديها.
 
وكانت النقابة قد أعلنت الخميس، أن إجمالى عدد المرشحين على المقعد نفسه 6 مرشحين، هم: سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، الدكتور محمد عيسى ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد ، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا ،رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.
 
ويأتى ذلك، على خلفية موافقة الجمعية العمومية لنقابة العلميين، على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول  ،وأمين الصندوق وإحالتهم للتحقيق، فيما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة. 
 
 
 
 

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