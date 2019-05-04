video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العرب يستطلعون هلال رمضان.. تعرف على موعد الشهر الكريم فى الدول العربية

السبت، 04 مايو 2019 07:37 م
العرب يستطلعون هلال رمضان.. تعرف على موعد الشهر الكريم فى الدول العربية هلال رمضان _ صورة أرشيفية
كتب : محمود رضا الزاملى ـ ووكالات
إضافة تعليق

أعلن عدد من الدول الإسلامية اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس السبت، ليكون بعد غد الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، فى حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال غدا الأحد.

 

وتعذرت رؤية هلال رمضان فى السعودية، اليوم السبت، وبالتالى فإن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان. ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

 

وأخفقت رؤية هلال رمضان فى شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا وبهذا يكون الاثنين هو مطلع شهر رمضان فى السعودية.

 

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالى الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

 

وتوقع الرائى عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال فى يوم الأحد الموافق 5 مايو، سيتأخر فى الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التى تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".

 

وأعلنت الكويت أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو اليوم الأول فى الشهر الكريم، وهو الأمر الذى أعلنه كذلك ديوان الوقف السنى فى العراق، وكلاً من قطر وتركيا.

 

وبخلاف الدول التى تحرت رؤية الهلال، اليوم الأحد، يتبقى كلا من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، والتى ستتحرى رؤية الهلال غداً الأحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تعلن الأحد المتمم لشهر شعبان.. والأثنين أول أيام رمضان

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان يوم الاثنين

هلال رمضان

هلال شهر رمضان

رؤية الهلال

صوم رمضان

صيام رمضان

اول ايام رمضان

رمضان فى مصر

رمضان فى السعودية

رمضان فى الامارات




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة