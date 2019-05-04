العرب يستطلعون هلال رمضان.. تعرف على موعد الشهر الكريم فى الدول العربية

كتب : محمود رضا الزاملى ـ ووكالات

أعلن عدد من الدول الإسلامية اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب شمس السبت، ليكون بعد غد الاثنين أول أيام الشهر الفضيل، فى حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال غدا الأحد.

وتعذرت رؤية هلال رمضان فى السعودية، اليوم السبت، وبالتالى فإن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان. ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان فى شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا وبهذا يكون الاثنين هو مطلع شهر رمضان فى السعودية.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالى الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وتوقع الرائى عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال فى يوم الأحد الموافق 5 مايو، سيتأخر فى الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التى تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".

وأعلنت الكويت أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو اليوم الأول فى الشهر الكريم، وهو الأمر الذى أعلنه كذلك ديوان الوقف السنى فى العراق، وكلاً من قطر وتركيا.

وبخلاف الدول التى تحرت رؤية الهلال، اليوم الأحد، يتبقى كلا من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، والتى ستتحرى رؤية الهلال غداً الأحد.