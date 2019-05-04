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العثور على جثة طفلة بالغربية والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

السبت، 04 مايو 2019 11:19 م
العثور على جثة طفلة بالغربية والمباحث تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث جثه - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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عثر أهالى قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على جثة لطفلة مقتولة داخل جوال ملقاة على الطريق، وتم على الفور إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بالعثور على جثة لطفلة مجهولة الهوية مذبوحة داخل جوال بقرية الدلجمون. وانتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز كفر الزيات، ويكثف ضباط مباحث مركز كفر الزيات جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.


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