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السبت، 04 مايو 2019 03:59 م
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حرصاً على صحة المواطنين وسلامة الغذاء..

الصحة تشدد الرقابة على الأسواق والمطاعم وموائد الرحمن استعداداً لرمضان

السبت، 04 مايو 2019 03:08 م
الصحة تشدد الرقابة على الأسواق والمطاعم وموائد الرحمن استعداداً لرمضان الأسواق - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ خطة شاملة للرقابة على الأغذية خلال شهر رمضان الكريم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، عن أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات مشددة حرصاً على صحة المواطنين، حيث تم التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية ومنها المصانع، ومعامل الألبان، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصةً الياميش، والمخللات، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والعصائر، والمجمدات.
 
 
وأكد "مجاهد" أنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، كما يتم تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي تعرض أغذية مجهولة المصدر، أو تكون غير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
 
وأضاف "مجاهد" أنه يتم تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور بما فيها موائد الرحمن واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين ، مباحث التموين، الطب البيطري، حماية المستهلك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
 

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