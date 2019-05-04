الشرطة الألمانية تعثر على جثة سائح أمريكى مفقود منذ الشهر الماضى

برلين /أ ش أ/

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم السبت، العثور على جثة سائح أمريكى شاب يدعى برادلى هورن كان مدرجا فى عداد المفقودين وذلك بإحدى مناطق جبال الألب بولاية بافاريا الألمانية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح أن الشرطة عثرت على جثة السائح الأمريكى - البالغ من العمر 25 عاما - بأحد المجارى المائية الواقعة أسفل شلالات " كوهفلوخت " وأن التحقيقات الأولية خلصت إلى عدم وجود أية أدلة على تورط آخرين فى وفاته .

وكانت آخر التقارير الإخبارية الألمانية قد أفادت بأن السائح الأمريكى قد اختفى فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى .