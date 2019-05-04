السيطرة على حريق محدود بمصنع قطن ببنى غالب فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، علي حريق محدود اندلع داخل مصنع قطن بالمدينة الصناعية ببني غالب التابع لمركز أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط، يفيد ورود بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع للقطن بالمدينة الصناعية ببني غالب - دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران لمنع خطر الامتداد لباقى المناطق المجاورة، وتمكنت القوات من إطفاء الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجار إجراء المعاينة الأولية لمعرفة اسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.