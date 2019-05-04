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السيطرة على حريق شب داخل منزل مهجور بقليوب فى القليوبية

السبت، 04 مايو 2019 01:37 م
السيطرة على حريق شب داخل منزل مهجور بقليوب فى القليوبية حريق - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب داخل منزل مهجور ببلدة بلقس التابعة لمدينة قليوب دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل مهجور ببلدة بلقس التابعة لمدينة قليوب، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 


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