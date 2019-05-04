السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كتب ـ رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أن خط القاهرة / الإسكندرية، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات به 35 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالى يكون متوسط تأخيرات القطارات:"القاهرة / أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط / أسوان 30 دقيقة".

وفى خط بنها / بور سعيد، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة، وفى خط طنطا / المنصورة / دمياط، يكون متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

واختتمت الهيئة، بيانها بالاعتذار للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.