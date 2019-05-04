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السجن 7 سنوات لسائق معدات للإتجار بالمواد المخدرة بشرم الشيخ وبراءة آخرين

السبت، 04 مايو 2019 05:21 م
السجن 7 سنوات لسائق معدات للإتجار بالمواد المخدرة بشرم الشيخ وبراءة آخرين جنايات جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم حكما بالسجن 7سنوات لسائق معدات تقيلة لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ وبراءة آخران

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق تعود أحداث الواقعة الى انه فى يوم 26سبتمبر 2018 وردت معلومات الى الملازم أول محمد سكر معاون مباحث قسم ثان شرم الشيخ تفيد بقام ثلاثة اشخاص يترددون على مدينة شرم الشيخ للإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم وبعرض المعلومات على الرائد أحمد عامر رئيس المباحث قام بعرضها على اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء واللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية اللذان أمرا بسرعة ضبط المتهمين قبل ترويجهم للمواد المخدرة

 ودلت تحريات رجال المباحث أن المتهم الاول يقيم بمدينة ابورديس ولة اقامة اخرى بوادى الشرفا بشرم الشيخ دائرة قسم ثان شرم وان الاخران يعاونانه فى ترويج المواد المخدرة بمنطقة نبق . تم عمل عدة أكمنة وثابتة وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين بالسيارة رقم 173ط.ج .ن قيادة المتهم الاول عبدالله .س.ع22سنة سائق معدات ثقيلة ودياب .س.س.س 27سنة سائق لودر وأحمد .إ.س.ع 22سنة سائق وبداخل السيارة 105قطعة حشيش صغيرة الحجم وزنت تقريبا 360جرام وضبط سلاح ابيض "كتر" يستخدم فى تقطيع المخدرات  وبمواجهتم انكروا معرفتهم بالمواد المخدرة  تم التحفظ على السيارة المضبوطة وتحرير محضر برقم 893لسنة 2028 ثان شرم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة اربعة ايام على ذمة التحقيق جددها قاضى المعارضات 15 يوما وتم احالتهم الى محكمة الجنايات وقيدت القضية 258لسنة 2018كلى جنوب سيناء وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت المحكمة فى جلستها اليوم بحبس المتهم الاول 7سنوات وبراءة المتهم الثانى والثالث والإفراج عن السيارة وتسليمها الى مالكها

 

 

 


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