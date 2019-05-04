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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

السبت، 04 مايو 2019 07:10 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج محكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت بمعاقبة المتهم "محمود.ج" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة مركز ساقلته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الحالى، بدائرة مركز ساقلته، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة المركز والمراكز المجاورة، وترويجها على عملائه، وأكدت التحريات صحة المعلومات من احد المصادر السرية، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من شرائط التامول، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.


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