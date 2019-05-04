"الزراعة" حملات مكثفة لمكافحة أفات الفلفل والباذنجان لزيادة الانتاج

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على زراعات الخضرالصيفية لزيادة الإنتاج وخاصة الفلفل والباذنجان خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج المعروض بالأسواق

وأصدرت المحاصيل الزراعية ، حزمة من الإجراءات الارشادية والتوصيات الفنية لمزراعى الفلفل والباذنجان خلال الشهر الجارى ، لتجنب مخاطر الافات والحشرات التي تؤثر على المحصول وخاصة العنكبوت الأحمر .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أن من أهم الممارسات الجيدة لمحصول الفلفل والباذنجان ، إجراء "العزيق " المنتظم لزراعات العروة الصيفية ، بحيث تكون النباتات وسط الخطوط مع تنقية الحشائش أولا بأول ، استمرار مكافحة الذبابة البيضاء ومرض البياض والعنكبوت الأحمر وحفار ساق الباذنجان بالمبيدات الموصى بها، إضافة الدفعة الثانية للأسمدة بمعدل ( 100 كجم نترات نشادر + 50 كجم سوبر فوسفات بوتاسيوم للفدان.