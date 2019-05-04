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خالد صلاح
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"الزراعة" حملات مكثفة لمكافحة أفات الفلفل والباذنجان لزيادة الانتاج

السبت، 04 مايو 2019 04:00 ص
"الزراعة" حملات مكثفة لمكافحة أفات الفلفل والباذنجان لزيادة الانتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها  المرورية على زراعات الخضرالصيفية لزيادة الإنتاج  وخاصة الفلفل والباذنجان خلال الفترة الحالية  لزيادة الإنتاج  المعروض بالأسواق

وأصدرت المحاصيل الزراعية ، حزمة من الإجراءات الارشادية والتوصيات الفنية  لمزراعى الفلفل والباذنجان خلال الشهر الجارى ، لتجنب مخاطر الافات والحشرات التي تؤثر على المحصول  وخاصة العنكبوت الأحمر .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أن من أهم  الممارسات الجيدة لمحصول الفلفل والباذنجان ، إجراء  "العزيق "  المنتظم لزراعات العروة الصيفية ،  بحيث تكون النباتات وسط الخطوط مع تنقية الحشائش أولا بأول ، استمرار مكافحة الذبابة البيضاء ومرض البياض والعنكبوت الأحمر وحفار ساق الباذنجان بالمبيدات الموصى بها،  إضافة الدفعة الثانية للأسمدة بمعدل ( 100 كجم نترات نشادر + 50 كجم سوبر فوسفات بوتاسيوم للفدان.

 

 

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وزارة الزراعة

الخضروات

محاصيل الخضروات

الفلفل

الباذنجان

الذبابة البيضاء




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