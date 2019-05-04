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"الرى" تؤكد حظر زراعة الأرز فى المناطق غير المصرحة.. وغرامة للمخالفين

السبت، 04 مايو 2019 12:12 ص
"الرى" تؤكد حظر زراعة الأرز فى المناطق غير المصرحة.. وغرامة للمخالفين محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وزراعة الأرز
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إعلان حالة الطوارئ القصوى فى محافظات الجمهورية حتى نهاية موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الرى، والصرف وحسم الشكاوى الواردة.

 

أضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المساحة التى جرى تحديدها لزراعة محصول الأرز الموسم الحالى 734 ألف فدان، بالإضافة إلى 300 ألف فدان أرز حاف ومياه المالحة .

 

وأشار خالد، إلى أنه محظور زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقاً للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة.

 

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد أكد أنه يتم استيراد حوالى 57% من  المياه الافتراضية فى صورة محاصيل مما يجعل كفاءة استخدام المياه تتخطى 80% وهى من أعلى الكفاءات فى العالم، وأن استراتيجية مصر حتى 2050  فى التعامل مع ندرة المياه وترتكز على 4 محاور أساسية، وهى ترشيد وتحسين نوعيه المياه وتعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية، و أخيراً التوعية، مشيراً إلى أن مشروعات الخطة القومية المياه 2017-2037 تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالى 50 مليار دولار على الأقل.

 


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