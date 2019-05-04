الرئيس القبرصى يقيل قائد الشرطة على خلفية سلسلة جرائم قتل

نيقوسيا /أ ش أ/

أقال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، اليوم السبت، قائد الشرطة فى البلاد، وذلك مع تزايد الضغوط الشعبية عقب فشل السلطات فى التصدى لسلسلة عمليات قتل لم تُكشف ملابساتها على مدى نحو 3 سنوات.

وبعث الرئيس القبرصى برسالة إلى قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - يبلغه فيها بالاستغناء عن خدماته ابتداء من 7 مايو الجاري، مضيفا أن قراره يأتى نتيجة "الإهمال والتهاون فى أداء الشرطة لوظيفتها فى التحقيق فى تقارير اختفاء أشخاص".

وأضاف الرئيس القبرصى أن ذلك الإهمال أدى إلى "عدم حل القضية فى الوقت المطلوب، وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة فى قبرص".

يذكر أن وزير العدل القبرصى يوناس نيكولاو قدم استقالته - الخميس الماضى - جراء تصاعد الغضب الشعبى بعد فشل التصدى لسلسلة جرائم قتل قام بها سفاح على مدار 3 أعوام، فيما قبل الرئيس القبرصى استقالته.