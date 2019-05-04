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الرئيس الفلسطينى: كل ما تقدمه أمريكا مرفوض والقدس خط أحمر

السبت، 04 مايو 2019 05:19 م
الرئيس الفلسطينى: كل ما تقدمه أمريكا مرفوض والقدس خط أحمر محمود عباس الرئيس الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، اليوم السبت، "إن كل ما يقوله كوشنير مستشار الرئيس الأمريكى بخصوص ما يسمى "صفقة القرن" نحن لا نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها.

وأضاف عباس - فى كلمته خلال افتتاح عدة مبان ومنشآت بجامعة الاستقلال بمحافظة أريحا والأغوار - "لا نتوقع أن يقدموا شيئا مهما، لأن الشيء المهم قدموه، وهو كله ضدنا، ولذلك من يقول انتظروا ماذا سيقدمون.. نحن نقول لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض".

وتابع "نحن عندما نتخذ قرارات قد تبدو صعبة وقاسية، وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية مصالحنا ولحماية مستقبلنا ولحماية حقوقنا.. وعندما نقول لأحد لا من أجل القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن نرفض هذا لأنه يتعلق القدس، القدس خط أحمر، شهداؤكم منذ عام 65 وأسراكم وجرحاكم خط أحمر، هذه الخطوط الحمراء نحن متمسكون بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وقد افتتح الرئيس الفلسطينى مبنى كلية الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" للعلوم الإدارية والعسكرية، وكذلك صالة ممدوح صيدم "أبو صبري" متعددة الأغراض، ومركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية، كما تفقد مبانى الجامعة، وأطلع على الإنجازات التى شهدتها خلال الفترة الماضية.

 


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