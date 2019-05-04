الجيش الوطنى الليبى يعلن مصادرة آليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا

طرابلس أ ش أ

أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، مصادرة قوات الجيش لآليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا.

وذكرت الشعبة - فى بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية - أن قوات الجيش صادرت العديد من الأسلحة، وأحرزت القوات تقدما فى مختلف محاور القتال.

وفى السياق، قال المتحدث باسم غرفة عملية الكرامة العميد خالد المحجوب، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بقيادة اللواء عبدالسلام الحاسي، حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن عددا من العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، ومن بينهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يتلقون العلاج فى المستشفى الإيطالى بمدينة مصراتة، وأنهم يقاتلون مع التنظيم الإرهابى للإخوان المسلمين فى ليبيا.