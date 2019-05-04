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الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

السبت، 04 مايو 2019 08:27 م
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف العدوان على غزة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
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طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان فى العالم بتحمل المسئولية فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الذى يتنافى مع إتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى - فى تصريح اليوم /السبت/ - إنه فى مواجهة القصف الإسرائيلى على قطاع غزة اليوم، والتصعيد الإسرائيلى المستمر على الأرض الفلسطينية أصبح مفروضا على المجتمع الدولى الكف عن صمته، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنسانى وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية.

وجدد الامين العام المساعد تأكيده بأن السلام فى المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضى العربية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن الوضع شائك ومضطرب بسبب إن إسرائيل أنهت كافة الاتفاقيات الموقعة، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية.

وطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، حيث يتعرض قطاع غزة لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية، فيما تتعرض الضفة الغربية، بما فيها القدس من توغل استيطانى واعتداءات على المواطنين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

 


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