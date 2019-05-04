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التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السبت، 04 مايو 2019 09:02 ص
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية إضافية فى مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام، استعدادا لامتحان مايو الجارى.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادى المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة، لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:  سوف نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

 وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة، وكيف نفكر فى الإجابة، موضحا أن  الهدف ليس فى المحتوى وإنما فى طريقة التفكير وتحليل السؤال،  وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (1)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (1)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (2)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (2)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (3)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (3)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (4)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (4)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (5)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (5)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (6)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (6)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (7)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (7)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (8)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (8)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (9)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (9)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (10)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (10)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (11)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (11)

 

أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (12)
أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة (12)

 

 


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