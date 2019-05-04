video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد تجاربه العالمية الناجحة..

البروفيسور نعيم مؤمن مديرا لمركز الحروق بمستشفى أهل مصر

السبت، 04 مايو 2019 01:34 م
البروفيسور نعيم مؤمن مديرا لمركز الحروق بمستشفى أهل مصر البروفيسور نعيم مؤمن
تقرير خاص
إضافة تعليق

تولى البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق منصب مدير مركز الحروق والبحث العلمى بمستشفى أهل مصر، وذلك بعد نجاحاته الكبيرة عالميا فى إنشاء العديد من وحدات الحروق بمستشفيات كبرى بالعديد من دول العالم.

 

ويتقلد البروفيسور نعيم مؤمن حاليا منصب رئيس الرابطة الدولية للحروق و المشرف على منظمة علاج الحروق البريطانية، ويعد واحدا من أهم المتخصصين في الحروق على مستوى العالم.

 

وكان نعيم مستشارا لمؤسسة أهل مصر منذ نشأتها في كل ما يتعلق بالحروق من ناحية التصميم، والبحث العلمي، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والجامعات الكبري علي مستوي العالم، كما يعد واحدا من أبرز أعضاء مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.

البروفيسور نعيم مؤمن
البروفيسور نعيم مؤمن

 

مستشفى أهل مصر
مستشفى أهل مصر

 


إضافة تعليق

نعيم مؤمن

الرابطة الدولية للحروق

مستشفى أهل مصر




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة