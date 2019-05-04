البروفيسور نعيم مؤمن مديرا لمركز الحروق بمستشفى أهل مصر

تقرير خاص

تولى البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق منصب مدير مركز الحروق والبحث العلمى بمستشفى أهل مصر، وذلك بعد نجاحاته الكبيرة عالميا فى إنشاء العديد من وحدات الحروق بمستشفيات كبرى بالعديد من دول العالم.

ويتقلد البروفيسور نعيم مؤمن حاليا منصب رئيس الرابطة الدولية للحروق و المشرف على منظمة علاج الحروق البريطانية، ويعد واحدا من أهم المتخصصين في الحروق على مستوى العالم.

وكان نعيم مستشارا لمؤسسة أهل مصر منذ نشأتها في كل ما يتعلق بالحروق من ناحية التصميم، والبحث العلمي، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والجامعات الكبري علي مستوي العالم، كما يعد واحدا من أبرز أعضاء مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.



البروفيسور نعيم مؤمن