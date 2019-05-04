الإصلاح الزراعى تطرح 600 عجل بلدى و20 مليون بيضة بمنافذها استعدادًا لرمضان

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، عن زيادة المعروض لمنتجاتها من إنتاج مشروعات الإصلاح بمنافذ وزارة الزراعة استعدادًا لشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر طرح كميات كبيرة من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعى بجميع المنافذ التابعة لجمعية الإصلاح بمختلف المحافظات بخلاف الشوادر التى تقام حاليًا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بسعر مخفض خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف "الشراكى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر طرح ما يقرب من 20 مليون بيضة و600 عجل بلدى من إنتاج الإصلاح الزراعى، وزيادة المعروض من منتجات الألبان التابعة لمشروعات الإصلاح الزراعى، وذلك فى إطار مساهمته فلاح الإصلاح بدعم الأمن الغذائى المصرى والسيطرة على أسعار المنتجات الأساسية للمواطنين بسعر مخفض.

فيما اتخذت وزارة الزراعة، عددًا من الإجراءات الرقابية على منافذ البيع التابعة للوزارة، منها تشكيل لجان من مديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة التسويق بقطاع الإنتاج، ومباحث التموين بالتنسيق مع عدة وزارات والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والأسماك بالمحافظات، لضبط المخالفين، وعدم التلاعب فى الأسعار من قبل مافيا التجار.