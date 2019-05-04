وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم السبت، إن الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة .

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للحرس التونسي، قد تمكنت في الأول من مايو الجاري من القبض على العنصر الإرهابي الخطير "رائد التواتي"، في عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي بمنطقة القصرين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.