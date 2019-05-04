الأمم المتحدة : نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن

كتب : أحمد جمعة

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، مساء اليوم، السبت، أن الأمم المتحدة، تعمل مع مصر، وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة، لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف فى بيان صحفى "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الخطير فى غزة والخسارة المأساوية فى الأرواح، إن أفكارى وصلواتى تذهب إلى أسرة وأصدقاء جميع الذين قتلوا ، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

وأكد ملادينوف، أن الأمم المتحدة تمعل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع الفورى، والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، أولئك الذين يسعون إلى تدميرها سيتحملون مسؤولية الصراع الذى سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وأضاف ملادينوف، إن الاستمرار في مسار التصعيد الحالي سيؤدي بسرعة إلى التراجع عما تم تحقيقه، وتدمير فرص الحلول طويلة الأجل للأزمة،يجب أن تنتهي دورة العنف، ويجب أن تتسارع الجهود لتحقيق حل سياسى للأزمة فى غزة.

وشدد على أن العنف الحالى، يهدد التقدم الكبير الذى تم إحرازه فى الأسابيع الأخيرة، لتخفيف معاناة الناس فى غزة، ورفع عمليات الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية.