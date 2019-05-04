video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة : نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن

السبت، 04 مايو 2019 09:48 م
الأمم المتحدة : نعمل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، مساء اليوم، السبت، أن الأمم المتحدة، تعمل مع مصر، وجميع الأطراف لتهدئة الوضع فى غزة الآن.

 

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة، لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف فى بيان صحفى "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الخطير فى غزة والخسارة المأساوية فى الأرواح، إن أفكارى وصلواتى تذهب إلى أسرة وأصدقاء جميع الذين قتلوا ، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

 

وأكد ملادينوف، أن الأمم المتحدة تمعل مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع الفورى، والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، أولئك الذين يسعون إلى تدميرها سيتحملون مسؤولية الصراع الذى سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

 

وأضاف ملادينوف، إن الاستمرار في مسار التصعيد الحالي سيؤدي بسرعة إلى التراجع عما تم تحقيقه، وتدمير فرص الحلول طويلة الأجل للأزمة،يجب أن تنتهي دورة العنف، ويجب أن تتسارع الجهود لتحقيق حل سياسى للأزمة فى غزة.

 

وشدد على أن العنف الحالى، يهدد التقدم الكبير الذى تم إحرازه فى الأسابيع الأخيرة، لتخفيف معاناة الناس فى غزة، ورفع عمليات الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إصابة فلسطينيين وتدمير عمارتين سكنيتين فى القصف الاسرائيلى على غزة

الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

استشهاد سيدة فلسطينية حامل فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة

اخبار غزه

الحرب على غزه

قطاع غزه

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

المنسق الخاص للأمم المتحدة

نيكولاى ملادينوف




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة