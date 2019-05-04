اعتقال الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات

(رويترز)

قال تلفزيون النهار اليوم السبت، إن الشرطة الجزائرية اعتقلت سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.

وعمل سعيد بوتفليقة، مستشارا كبيرا فى الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلى للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة فى عام 2013 أقعدته على كرسى متحرك.

ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة فى الثانى من أبريل، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.