اعترافات مسلح أوصلته للجنايات: حيازتى للبندقية الخرطوش بهدف التشاجر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة حيازة سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقات حيث اعترف فى تحقيقات النيابة بأنه حاز السلام تمهيدا لاستخدامه فى مشاجرة بينه وآخرين.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، القبض على المتهم وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم و 6 طلقات من ذات العيار.

وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والإعداد للتشاجر مع أشخاص آخرين.

وبفحصه جنائيا تبين أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "حيازة مخدرات"، وبإحالته للنيابة باشرت معه التحقيق وقررت حبسه احتياطيا على ذمته وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.