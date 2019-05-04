استشهاد فلسطينى فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

غزة أ ش أ

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد مواطن فى قصف إسرائيلى استهدف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهاد جنين فى بطن أمه بعد مقتل والدته.

وأوضحت المصادر أن المواطن خالد محمد حلمى أبو قليق (25 عاما) ارتقى جراء تجدد القصف الإسرائيلى على شمال القطاع، بالإضافة إلى استشهاد الجنين عبد الله والذى كان بطن أمه فى الشهر السادسه.

وكانت والدة الجنين ، السيدة فلسطين أبو عرار 37 عاما قد استشهدت قبل قليل، كما استشهدت رضيعتها صبا أبو عرار (عام وشهران)، وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 9، كما أصيب عشرة مواطنين، الليلة، جراء تواصل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عشرة مواطنين مصابين قبل قليل إلى عدد من المستشفيات، نتيجة تجدد القصف الجوى والمدفعى على مناطق متفرقة من مدينة غزة وجنوب ووسط وشمال القطاع.

وأوعزت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، بتوفير أى نقص قد يحدث فى أدوية ومستلزمات الطوارئ فى مستشفيات قطاع غزة، بشكل عاجل.

وطالبت الكيلة، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، وإلزامها باحترام القانون الدولى وحقوق الإنسان، والإسراع فى إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينى.

ورفعت وزارة الداخلية فى قطاع غزة حالة الجهوزية لدى الاجهزة الامنية والشرطة والخدماتية التابعة لها فى مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال اياد البزم الناطق باسم الداخلية فى غزة فى تصريح انه فى ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وعمليات القصف والتدمير التى يقوم بها الاحتلال، اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطنى الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين، وفى سبيل ذلك تم رفع حالة الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية فى جميع المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة تعليق الدوام فى جميع مدارس قطاع غزة غدا الاحد بسبب التصعيد الامنى الاسرائيلى، وقال معتصم الميناوى مدير العلاقات الدولية بالوزارة إن القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب.

وكانت الوزارة منحت فى ساعات الصباح مدراء المدارس صلاحية تعطيل الدراسة، وفى ذات السياق اعلنت عدة جامعات فلسطينية فى قطاع غزة تعليق الدوام الادارى والاكاديمى وتأجيل الامتحانات الى وقت لاحق.

من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلى سيدفع ثمن اعتدائه على المواطنين والأطفال فى قطاع غزة.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم الحركة فى تصريح صحفى "أمام مشهد استهداف وقتل الاطفال وقصف وتدمير المنازل الآمنة سيدفع الاحتلال ومستوطنيه الثمن ولن يكون شعبنا وحيدا الذى يتألم".

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية منذ الصباح، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة ومواقع تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية فى أنحاء قطاع غزة.