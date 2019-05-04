استر نفسك.. وقوفك بالملابس الداخلية فى بلكونة منزلك يعرضك للحبس والغرامة

كتب أحمد حسنى

مع ارتفاع درجات الحرارة، يستغل معظم المواطنين المساحة الخاصة بمنزلهم "البلكونة" لتخفيف من حرارة الجو والظهور بها شبه عرايًا، باعتبار أنها ملك خاص لهم، إلا أن تلك الأفعال قد تقع بهم تحت طائلة القانون.

ويقول المحامى خالد محمد، إن من أبرز هذه الأفعال التى تعرضك للحبس الخروج عاريًا فى بلكونة منزلك، فنجد الكثير من المواطنين يخرجون فى شرفات منازلهم عرايا، ظنًا منهم أنها جزء من الخصوصية، وخاصة فى الطقس شديد الحرارة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة (278) من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".