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ابنة حسن نصر الله تظهر فى وسائل إعلام إيرانية وتتحدث عن "نساء المقاومة"

السبت، 04 مايو 2019 05:33 م
ابنة حسن نصر الله تظهر فى وسائل إعلام إيرانية وتتحدث عن "نساء المقاومة" زينب نصر الله
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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ظهرت للمرة الأولى نجلة الأمين العام لحزب الله اللبناني نصر الله، وفى أول مقابلة صحفية لها فى صحيفة "صبح نو" الإيرانية، حيث قالت زينب إنها فتاة غير معروفة فى لبنان، وعلى العكس فالكثيرون يعرفونها فى إيران.

وأجرت نجلة نصر الله المقابلة فى طهران، وبحسب الصحفيين الذين أجروها معها المقابلة، تحدثت زينب الفارسية بصعوبة، لكنها تعلمت القاء التحية بالفارسية.

وقالت زينب إن السيدات اللبنانيات هم أنصار المقاومة وأنهم لعبوا دورا كبيرا فى مواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلى. 

وقالت أن نساء المقاومة عملوا على تربية أبناءهم الذين هم رجال المستقبل على روح الشهادة والجهاد.

 

 


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