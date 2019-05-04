إيران تؤكد عزمها استمرار تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل رغم ضغوط أمريكا

أكدت إيران، اليوم السبت، مجددا عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، رغم الضغوط الأمريكية عليها.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى أكد - فى كلمة متلفزة - أن طهران من حقها الاستمرار فى إنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، طبقا للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووى لعام 2015 .
وتابع لاريجانى "إن إيران لم ترتكب - بمقتضى هذا الاتفاق - أية مخالفات، وستواصل تخصيب اليورانيوم".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت - أمس - وقف العمل بالإعفاءات من العقوبات الامريكية الممنوحة لبعض الدول التى تتعامل مع إيران، واعتزامها تطبيق العقوبات ضد أية دولة تساعد طهران فى تطوير مفاعل (بوشهر) النووي.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة