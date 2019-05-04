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إيران تؤكد عزمها استمرار تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل رغم ضغوط أمريكا

السبت، 04 مايو 2019 10:06 م
إيران تؤكد عزمها استمرار تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل رغم ضغوط أمريكا محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانى
طهران أ ش أ
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أكدت إيران، اليوم السبت، مجددا عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، رغم الضغوط الأمريكية عليها.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى أكد - فى كلمة متلفزة - أن طهران من حقها الاستمرار فى إنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، طبقا للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووى لعام 2015 .

وتابع لاريجانى "إن إيران لم ترتكب - بمقتضى هذا الاتفاق - أية مخالفات، وستواصل تخصيب اليورانيوم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت - أمس - وقف العمل بالإعفاءات من العقوبات الامريكية الممنوحة لبعض الدول التى تتعامل مع إيران، واعتزامها تطبيق العقوبات ضد أية دولة تساعد طهران فى تطوير مفاعل (بوشهر) النووي.

 


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أخبار ايران

تخصيب اليورانيوم

إنتاج الماء الثقيل

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