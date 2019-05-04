إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب عامل وابنتيه، من قرية العامرية بمركز الفيوم، بحالة إعياء ادعاء تسمم غذائى، إثر تناولهم بعض المأكولات داخل الحقل، ونقلوا جميعا لمستشفى الفيوم العام، وتلقوا الإسعافات اللازمة، وتقرر خروجهم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كل من محمد عبد الله 45 سنة عامل، وابنتيه رنا 8 سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائى، وآيات 6 سنوات تلميذة بالصف الأول الابتدائى، وجميعهم من قرية العامرية، مصابين بحالة إعياء ادعاء تسمم غذائى، وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر خروجهم.

وانتقلت مباحث المركز انتقلت لسؤال المصاب الأول، وقرر أنه تناول وأبناؤه بعض المأكولات داخل حقل شقيقه منزرع برسيم، عقب رش المحصول بمبيد حشرى، ما أدى لتلوث إيديهم، وعقب ذلك شعروا بإعياء وقىء شديد، ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

حرر محضر بالواقعة قيد برقم 2522 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.