إصابة 14 طفلا بسب كلب مسعور بالخانكة فى القليوبية

أصيب 14 طفلا بقرية كفر عبيان مركز الخانكة بإصابات متفرقة بالجسد والرقبة والرأس إثر مهاجمة كلب مسعور لهم أثناء لعبهم بالشارع فى منطقة شارع الجامع الكبير بالقرية.

جرى نقل المصابين للمستشفى بأبوزعبل وإجراء الإسعافات اللازمة حيث استقرت حالتهم وخرجوا بعد تلقا العلاج.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة يفيد بمهاجمة كلب مسعور مجموعة من الأطفال بقرية كفر عبيان وإصابتهم بإصابات متفرفقة، وتبين قيام كلب مسعور بمهاجمة الأطفال بقرية كفر عبيان بالخانكة، حيث عقر 14 طفلا تصادف وجودهم بالشارع والطريق العام.

قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة لليوم السابع أنه فور الإبلاغ بالحادث، تم التنسيق لشن حملة مكبرة لمطاردة الكلب مرتكب الواقعة والتخلص من الكلاب الضالة بالمنطقة بالتنسيق مع الطب البيطرى.

وأوضح طلال أن 3 من المصابين تم تحويلهم لمستشفى بنها لأخذ المصل والباقى أخذوا جرعات وجمعيهم خرجوا من المستشفى.