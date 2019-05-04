video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 14 طفلا بسب كلب مسعور بالخانكة فى القليوبية

السبت، 04 مايو 2019 11:35 ص
إصابة 14 طفلا بسب كلب مسعور بالخانكة فى القليوبية كلاب ضالة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
أصيب 14 طفلا بقرية كفر عبيان مركز الخانكة بإصابات متفرقة بالجسد والرقبة والرأس إثر مهاجمة كلب مسعور لهم أثناء لعبهم بالشارع فى منطقة شارع الجامع الكبير بالقرية.
 
جرى نقل المصابين للمستشفى بأبوزعبل وإجراء الإسعافات اللازمة حيث استقرت حالتهم وخرجوا بعد تلقا العلاج.
  
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة يفيد بمهاجمة كلب مسعور مجموعة من الأطفال بقرية كفر عبيان وإصابتهم بإصابات متفرفقة، وتبين قيام كلب مسعور بمهاجمة الأطفال بقرية كفر عبيان بالخانكة، حيث عقر 14 طفلا تصادف وجودهم بالشارع والطريق العام.
 
قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة لليوم السابع أنه فور الإبلاغ بالحادث، تم التنسيق لشن حملة مكبرة لمطاردة الكلب مرتكب الواقعة والتخلص من الكلاب الضالة بالمنطقة بالتنسيق مع الطب البيطرى.
 
وأوضح طلال أن 3 من المصابين تم تحويلهم لمستشفى بنها لأخذ المصل والباقى أخذوا جرعات وجمعيهم خرجوا من المستشفى.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 12 شخصا بالمنيا بعد عقر كلب ضال لهم

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة