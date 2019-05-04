إصابة شخصين تعدى عليهما مسجلان خطر فى مشاجرة بالمطرية بسبب خلافات جيرة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مسجلين خطر بسبب خلافات جيرة بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى بقيام "يوسف.خ " و ، "أحمد. م " و ، "سعيد. أ" ، مسجلين خطر بالدخول فى مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات بشارع عبدالله البنهاوى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين تعدى مسجلين بالأسلحة البيضاء على"وائل. ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"محمود. م" مصاب بشرخ بالجمجمة وحالته خطيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وتحرر المحضر رقم 7667 جنح المطرية، وتولت النيابة التحقيق.