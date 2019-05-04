إجراءات التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية بالتعليم العالى×10 معلومات

وائل ربيعى

بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس بالجهات المدرجة بخطه البعثات، الذى سيكون بجامعة Maryland بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الجامعة المضيفة، يرصد "اليوم السابع" إجراءات وشروط التقدم لهذا البرنامج.

1- تبلغ مدة البرنامج 14 يوم بجامعة Maryland بالولايات المتحدة.

2- يهدف البرنامج إلى التعرف على آليات ونظم إدارة الحاضنات بالجامعات المصرية الحكومية والمراكز البحثية.

3- يشمل البرنامج العديد من التخصصات (البيوتكنولوجى – الهندسة – الإدارة – العلوم – البيوميديكال – ICT ).

4- البرنامج يأتي ضمن التعاون بين وزارة التعليم العالي وكل من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية.

5- يشترط في المتقدم أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

6- أن يكون المتقدم ذو تاريخ علمى متميز وخبرات إدارية للوحدات البحثية.\

7- أن يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال الرابط http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/bank_mission/Login.jsp

8- تشمل المستندات السيرة الذاتية معتمدة من الجهة المرشحة، والبراءات الدولية والمحلية مع الجهات الصناعية، ومقترح لإنشاء منظومة إدارة الحاضنات التكنولوجية في الجامعة.

9- كما تشمل المستندات استمارة بيانات معتمدة للمتقدم باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

10- على أن يتم تسليم الملف الورقى شاملاً جميع المستندات المطلوبة التى تم إرفاقها إلكترونيًا للإدارة العامة للبعثات في موعد غايته 31/5/2019.