"أوقاف البحيرة" تقيم 50 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان بمشاركة علماء الأزهر

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى إقامة عدة فاعليات دينية وفكرية على مدار شهر رمضان بكافة المدن والمراكز منها إقامة أكثر من 50 ملتقي فكري ودينى بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف وقيادات وزارة الأوقاف وذلك لمناقشة القضايا الدينية والاجتماعية التى تهم المواطنين والتى تعمق الأفكار الدينية الوسطية البعيدة عن الغلو والتشدد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص أنه تم اعتماد 244 مسجد للإعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان تحت إشراف مديرية الاوقاف.

كما تم اعتماد 354 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز المحافظة وعلى رأسها ساحة استاد دمنهور الرياضى الذى يتوافد علية الآلاف من المواطنين بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية.