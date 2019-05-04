أوقاف الإسكندرية: طرح صكوك الأضحية فى شهر رمضان بكافة المساجد بـ1800 جنيه

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن طرح الصكوك لن يشمل المساجد فقط هذا العام ولكن الشركات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن الكبرى ولكن بمندوب من مديؤية الأوقاف يحمل الصكوك المعتمدة من وزارة الأوقاف وتسليم إيصالات باستلام الصك بالمبلغ.

وأشار إلى أن الإسكندرية كانت المركز الثانى بعد محافظة القاهرة العام الماضى وتستهدف هذا العام بيع الضعف من الصكوك والتى بمقابلها يتم شراء أضحية من خلال تعاون وزارة الأوقاف والتموين والتضامن لتوزيعها على الفقراء بالقرى والمجوع واطعام الفقراء طوال العام .

وأوضح أن الذبح يكون فى التوقيت الشرعى للذبح ويتم توزيع الصكوك بعد الانتهاء من الذبح والتغليف لكى يصل الى كافة المواطنين بكافة القرى والنجوع بالجمهورية من خلال سيارات مزودة بثلاجات متنقلة لضمان جودتها وحفظها حتى تصل الى المواطنين طازجة .