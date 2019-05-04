"أنفاق الإسماعيلية" طريق التنمية.. تختصر زمن العبور إلى سيناء لدقائق (فيديو)

كتبت- هبة حسام

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الأحد، عددا من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، على رأسها أنفاق الإسماعيلية، والتى تقع ضمن 5 أنفاق تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات المصرية، على أن تتولى إداراتها هيئة قناة السويس.

تُعرف الأنفاق الخمسة، بأنفاق قناة السويس أو أنفاق سيناء، وإنما فى الحقيقة هى أنفاق الخير، فلأول مرة أصبح الوصول إلى سيناء لا يحتاج سوى دقائق معدودة وذلك من خلال أنفاق الإسماعيلية، كما أصبح تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وذلك عن طريق أنفاق بورسعيد.

تتمثل أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق، فى نفقى الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تصل إلى 15 دقيقة فقط، ونفقى بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

تعد أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، من أضخم مشروعات الأنفاق فى العالم، حيث تم تنفيذها فى وقت قياسى، لم يتجاوز 3 سنوات، رغم أن المتعارف عليه عالميا أن تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5-7 سنوات.

صُممت أنفاق الإسماعيلية بعمق 70 مترا تحت سطح الأرض، و 30 مترا من أسفل قناة السويس، كما تم تزويدها ب23 غرفة طوارئ على جانبى النفق البالغ طوله 5820 مترا، بواقع غرفة كل 250 مترا، وذلك للخروج الآمن للأفراد حال حدوث أى طوارئ.

يذكر أنه من ضمن المشروعات التى يفتتحها الرئيس السيسى غدا، مدينة الإسماعيلية الجديدة والتى تقع على ضفاف قناة السويس الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، بإجمالى عدد وحدات سكنية يبلغ 57 ألف وحدة لاستيعاب 314 ألف نسمة، إذ تضم المدينة 7 أحياء سكنية.