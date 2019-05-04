أعمال ترميم و صيانة كورنيش الاسكندرية استعدادا للصيف



تفقد اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقه حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول والإدارات المعنية الميدانية والخدمية، حيث تفقد طريق الكورنيش ومتابعه أعمال ترميم وصيانة الكورنيش من طرق وإزالة أية أشغالات تعوق الطريق وذلك للنهوض بطريق الكورنيش نظراً لاستقبال موسم المصطافين وزوار الإسكندرية.

من جهة أخرى تحت إشراف حمدى عبدالعليم شامه رئيس حى المنتزه أول قام مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى بالتنسيق مع شركة نهضة مصر اليوم السبت، بشن حملة على الفريزة و تم التحفظ على جوانى الفرز و تسليمها الى شركة نهضة مصر و ذلك بكل من شارع مسجد سيدى بشر، خلف مستشفى جيهان بالعيسوى.