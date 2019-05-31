8 ساحات فى بورسعيد جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر

بورسعيد - محمد فرج

قال الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد إنه تم تخصيص 8 ساحات لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأوضح طوقة، لـ"اليوم السابع"، أن الساحات التى تم تخصيصها تتمثل فى المسجد "الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحى الزهور والصفوة بحى الضواحى والحرمين بمنطقة التصنيع والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان وساحة نادى الشبان المسلمين فضلا إلى الساحة الرئيسية بأرض المعمورة بحى الشرق".

وتابع مدير الدعوة أنه تم تحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.

ومن جانبه أكد قوطة أن القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية تؤدى صلاة عيد الفطر بساحة المعمورة، لتهنئة آلاف المصلين بفرحة العيد وإدخال الفرحة فى نفوس الأطفال.