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5 مشروعات لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظة الجيزة.. تعرف عليها

الجمعة، 31 مايو 2019 11:38 ص
5 مشروعات لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظة الجيزة.. تعرف عليها مخلفات طبية خطرة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تواصل محافظة الجيزة خطتها لرفع كفاءة منظومة المخلفات والبيئة بشكل عام، فأنه من المنتظر أن يتم تنفيذ 5 مشروعات بيئية، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات البيئية.

 

والمشروعات البيئية هى:

1- إنشاء مدفن صحى أمن للتخلص من المخلفات الصلبة، حيث لا يوجد فى نطاق المحافظة سوى مقلب شبرامنت، وهو مقلب مكشوف مما يؤدى إلى اشتعال المخلفات به.

 

2- إنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة، مطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية، حيث لا يوجد بالمحافظة إلا مجمع بشبرامنت يضم 19 محرقة، وينجم عنه بعض المشاكل البيئية والصحية.

 

3-  إنشاء خلايا بالمدفن الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة "الصلبة والسائلة"، منها الرماد الناتج عن حرق المخلفات الطبية، ونواتج الفرم والتعقيم الناتج عن جميع المنشآت الصحية، والمخلفات الإلكترونية.

 

4- إنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، لإعادة استخدامها مرة أخرى، والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة، واستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى.

 

5- إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الخدم والبناء، لإعادة استخدامها فى عمل بلدورات للأرصفة وبلوكات للمبانى.

 


محافظة الجيزة

منظومة المخلفات الجديدة

مدافن المخلفات

المخلفات البلدية

المخلفات الالكترونية

مدفن شبرامنت

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