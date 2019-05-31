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5 لجان تشارك البرنامج التدريبى لسحب عينات متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة

الجمعة، 31 مايو 2019 01:03 ص
5 لجان تشارك البرنامج التدريبى لسحب عينات متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت عدة لجان فنية برنامجها  التدريبى عن كيفية سحب العينات النباتية لتقدير متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية تحت اشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبمشاركة المعمل المركزى للمبيدات والادارة المركزية للحجر الزراعي والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للتوعية بضوابط تكويد المزارع المخصصة لتصدير الحاصلات البستانية إلى الخارج .

وقال تقرير ،أن البرنامج التدريبى يتناول شرح تفصيلى عن عملية تكويد المزارع وسحب العينات بداية من دخول المحصول بالشاحنة، وجميع المراحل حتى نهاية عمليات التعبئة والتغليف كما تناول البرنامج تدريب عملى عن كيفية اخذ العينات النباتية وارسالها للمعمل المركزي للمبيدات لتقدير نسبة متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية ودور وزارة الزراعة في أعمال التكويد ، كما  تناول الخطوات الاساسية لتحليل العينات النباتية بغرض تقدير نسبة متبقيات المبيدات.

وأضاف التقرير، أن التكويد يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والارضية لمدخلات الانتاج الزراعي بما ينعكس على تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك مياه الري والاسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية وفقا للمعايير التي تحددها وزارة الزراعة لإنتاج غذاء آمن وتوحيد معايير الجودة سواء للإستهلاك المحلي أو التصدير ، موضحا  أن  المعاهد البحثية المتخصصة تقوم بالاشتراك مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية بسحب عينات من ثمار المزرعة قبل الجمع والحصاد ويتم فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط اللازمة من حيث الجودة والاصابة بالآفات ومتبقيات المبيدات والمواد السامة.

 

 


متبيقات المبيدات

الخضر والفاكهة

تكويد المزارع

لجنة المبيدات

سحب عينات خضر

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