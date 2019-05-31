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خالد صلاح
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120 مليون جنيه صافى تعاملات الشراء للمستثمرين الأجانب بالبورصة خلال مايو

الجمعة، 31 مايو 2019 02:02 م
120 مليون جنيه صافى تعاملات الشراء للمستثمرين الأجانب بالبورصة خلال مايو البورصة المصرية – أرشيفية
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أظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسى (إيجى اكس 30) بنسبة 7ر7 فى المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى اكس 70) بنحو 85ر7 فى المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر(إيجى اكس 100) الأوسع نطاقا الذى تراجع بنحو 17ر8 فى المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

 

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالى لتبلغ 5ر13مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.

 

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.

 

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافى شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافى بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وأكد التقرير أن البورصة المصرية منيت خلال تعاملات شهر مايو الحالى بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقى لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%..

 

جدير بالذكر أن صافى تعاملات المصريين استحوذت على 67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على6ر23% واستحوذ العرب على 4ر9% وسجل الأجانب صافى بيع قدره 547ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 9ر99 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 


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