1.5 مليار دولار فاتورة استيراد مصر لـ 10 سلع أبرزها الشاى والفول

كتبت- هبة حسام

سنويا، قبل حلول شهر رمضان، تستعد الشركات العاملة فى مجال الاستيراد، لرفع وارداتها من السلع التى يزيد استهلاكها فى شهر رمضان، فلا تقتصر تلك الاستعدادات على الكميات فقط التى يتم استيراد تلك السلع بها، ولكن على التوقيت أيضاًـ حيث يتم البدء فى استيراد هذه السلع قبل شهر رمضان بنحو ثلاثة أو أربعة أشهر.

بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء عن حجم واردات مصر خلال شهرى يناير وفبراير 2019 "قبل حلول شهر رمضان بنحو 3 أشهر"، كشفت استحواذ 10 سلع فقط من إجمالى عشرات السلع التى يتم استيرادها، على 12% من إجمالى واردات مصر فى تلك الفترة، وقد تمثل أبرز هذه السلع فى الشاى والفول واللحوم والألبان ومنتجاتها، وهى السلع التى يكثُر استهلاكها فى رمضان.

بحسب البيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بلغت قيمة واردات تلك السلع الرمضانية نحو 1.591 مليار دولار، حيث مثلت هذه القيمة 12% من إجمالى واردات مصر على مدار شهرى يناير وفبراير 2019، والذى بلغت قيمته نحو 12.4 مليار دولار، وقد تمثلت السلع الـ 10 وحجم استيرادها،،،



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