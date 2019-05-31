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1.5 مليار دولار فاتورة استيراد مصر لـ 10 سلع أبرزها الشاى والفول

الجمعة، 31 مايو 2019 05:00 ص
1.5 مليار دولار فاتورة استيراد مصر لـ 10 سلع أبرزها الشاى والفول فول- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سنويا، قبل حلول شهر رمضان، تستعد الشركات العاملة فى مجال الاستيراد، لرفع وارداتها من السلع التى يزيد استهلاكها فى شهر رمضان، فلا تقتصر تلك الاستعدادات على الكميات فقط التى يتم استيراد تلك السلع بها، ولكن على التوقيت أيضاًـ حيث يتم البدء فى استيراد هذه السلع قبل شهر رمضان بنحو ثلاثة أو أربعة أشهر.
 
بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء عن حجم واردات مصر خلال شهرى يناير وفبراير 2019 "قبل حلول شهر رمضان بنحو 3 أشهر"، كشفت استحواذ 10 سلع فقط من إجمالى عشرات السلع التى يتم استيرادها، على 12% من إجمالى واردات مصر فى تلك الفترة، وقد تمثل أبرز هذه السلع فى الشاى والفول واللحوم والألبان ومنتجاتها، وهى السلع التى يكثُر استهلاكها فى رمضان.
 
 
 
 
بحسب البيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بلغت قيمة واردات تلك السلع الرمضانية نحو 1.591 مليار دولار، حيث مثلت هذه القيمة 12% من إجمالى واردات مصر على مدار شهرى يناير وفبراير 2019، والذى بلغت قيمته نحو 12.4 مليار دولار، وقد تمثلت السلع الـ 10 وحجم استيرادها،،،

فى التالى:

 

1- القمح، بقيمة 451.430 مليون دولار.

2- الفول "بأنواعه"، بقيمة 307.553 مليون دولار.

3- سكر "خام ومكرر" وزيوت، بقيمة 189.154 مليون دولار.

4- لحوم، بقيمة 300 مليون دولار.

 

 

5- أبقار وجواميس حية، بقيمة 14.223 مليون دولار.

6- أسماك، بقيمة 150.1 مليون دولار.

7- ألبان ومنتجاتها، بقيمة 114.979 مليون دولار.

 

 

8- عدس، بقيمة 19.591 مليون دولار.

9- شاى، بقيمة 44.580 مليون دولار.

10- دقيق قمح، بقيمة 0.343 مليون دولار.

 

 
 
 

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اخبار الاقتصاد

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