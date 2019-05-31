وكيل صحة المنوفية: نستهدف أكثر من 3000 أسرة للتوعية بأضرار التدخين

المنوفية _محمد فتحى

كلّف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنظيم ندوات للتوعية بأضرار التدخين على صحة الفرد والأسرة، فى جميع الوحدات الصحية بمراكز المحافظة.

واستهدفت الندوات أكثر من 3000 شخص من المترددين على الوحدات الصحية ، تزامنا مع احتفال العالم ومنظمة الصحة العالمية ، باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ .

وتناول مسئولو الإعلام الصحى والسكانى بالوحدات ، التأثيرات الضارة والمميتة لتعاطي التبغ بكافة أشكاله ، والتعرض لدخان التبغ غير المباشر ، وتأثيراته الضارة والمميتة على الطفل والمرأة ، وناشد مسئولو الإعلام الصحي السيدات الحضور بتلك الندوات ، حماية أبنائهم من الانجراف نحو السلوكيات الخاطئة وبالأخص التدخين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور نصيف حفناوي وكيل الوزارة ، بالدور الهام للمرأة المصرية وبالأخص بالمنوفية ، فى التأثير البناء على السلوكيات الصحية والمجتمعية السليمة للأسرة والمجتمع ، وتعديل السلوكيات الخاطئة ، موضحا اهتمام صحة المنوفية بتركيز رسائل التوعية الصحية وتوجيهها إلى المرأة لكونها الأكثر حرصا على استقبال الرسائل الصحية المفيدة لها ولأسرتها ، مؤكدا أن التدخين ظاهرة مجتمعية وصحية خطيرة وبالأخص بين أوساط الشباب والمراهقين ، وينبغي لأولياء الأمور حماية أبنائهم من هذا الخطر المميت .

ومن جانبها، أضافت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية أن خطر الإصابة بداء الانسداد الرئوي المزمن يرتفع بين الأفراد الذين يبدأون التدخين فى سن الشباب، حيث يؤدي دخان التبغ إلى إبطاء معدل نمو الرئتين بدرجة كبيرة ، الأمر الذي يستوجب من أولياء الأمور وبالأخص الأمهات الملاحظة الدائمة لأبنائهم فى سن المراهقة والشباب وحمايتهم من التغيرات السلوكية الخاطئة ، حفاظا على حياتهم وصحتهم .

وأوضحت الدكتورة هالة علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية ، أن حملة التوعية التى نظمتها الإدارة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين ، تضمنت توحيد رسالة التوعية بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة والتى أثمرت عن استهداف أكثر من 3000 شخص بالمحافظة فى آن واحد بمعدل تراوح بين 10 إلى 20 شخص بكل وحدة ، وتأتى تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ، وتحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، لتنبيه المجتمع بالمخاطر الجسيمة للتدخين ، ورفع الوعى الصحى للفرد والأسرة ، كما قامت الإدارة بنشر رسائل توعية عن مخاطر التدخين عبر وسائلها المختلفة والتى كان من أبرزها صفحات التواصل الاجتماعي ، لتحقيق هدف الحملة من حماية الأسرة والمجتمع من سموم التبغ .