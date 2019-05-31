وكيل زراعة الوادى الجديد: مكافحة "فأر الغيط "على مساحة 1570 فدان

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إن قطاع المكافحة بالمديرية انتهى من تنفيذ حملات مكبرة لمكافحة الفئران والنمل الأبيض، وسوسة النخيل الحمراء .

أكد المرسى أنه تم الانتهاء من رش 1570 فدان ضد "فأر الغيط"،ورش 46 وحدة سكنية ضد النمل الأبيض،وذلك فى إطار تنفيذ خطة قطاع المكافحة بالمديرية،للتخلص من الافات التى تهدد المزارع والمساكن، وذلك على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف المرسى ، أنه تم علاج 21 شجرة نخيل من مرض سوسة النمل الحمراء،وفحص 14550 نخلة لاكتشاف سوسة النخيل،وكذلك رش 1600 نخلة رش وقائي،وتعفير 400 نخلة بالكبريت لمكافحة الحشرة،وعلاج شجرة نخيل واحدة من مرض اللفحة السوداء.

وفى سياق متصل أكد المرسى أنه تم تم الحصول على 90 موافقة فنية لحظائر تربية ماشية ،وإرسال 17 محضر معاينة ورسم كروكى للإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة للحصول على الموافقة الفنية لإقامة حظائر ماشية أيضا .