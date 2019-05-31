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وكيل تعليم أسوان يناقش مع مديرى الإدارات الاستعدادات لامتحانات الثانوية

الجمعة، 31 مايو 2019 03:47 م
وكيل تعليم أسوان يناقش مع مديرى الإدارات الاستعدادات لامتحانات الثانوية وكيل تعليم اسوان
أسوان - صلاح المسن

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عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الجمعة،  اجتماعاً موسعًا بمديرى عموم الديوان ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية.

وأكد الدكتورالسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان   خلال  الاجتماع  على أهمية متابعة امتحانات الدبلومات الفنية و الأول الثانوى التى تنتهى غدًا السبت  بامتحان المواد التى تم تأجيلها الخميس قبل الماضى نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، وضرورة مواصلة العمل بتفقد اللجان الفنية ومتابعة إمتحانات الصف الأول الثانوى من خلال  غرف المتابعة .

و تناول وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  مع الحضور استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 8 يونيه المقبل، و تم مناقشة مدى جاهزية اللجان الامتحانية من حيث توافر المراوح و الإضاءة ومبردات المياه وفرش اللجان ونظافة المدرسة ودورات المياه وتأمين اللجان من الخارج، وكذلك الاستراحات المخصصة   المنتدبين لأعمال الثانوية العامة ومدى جاهزيتها وتدعيمها بكافة الاحتياجات اللازمة لضمان اقامة كريمة للسادة المنتدبين.، كما تم مناقشة مدى توافر السيارات المخصصة للعمل بخطوط سير توزيع كراسات الأسئلة وتجميع الإجابة.

وخلال الاجتماع  تم مناقشة حصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين على مستوى (المدرسة) للوقوف على الأعداد الحقيقية ووضع قاعدة بيانات يمكن العمل من خلالها، مؤكدًا أنه خلال الأيام القادمة سيتم إنهاء مشكلة الإغتراب الداخلى.

وتطرق  وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  خلال الاجتماع   إلى أهمية صرف المستحقات المالية للمعلمين المؤقتين عن شهرى أبريل ومايو خلال الأسبوع القادم.

وانتهى الاجتماع بتأكيد  وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  على استمرار عمل قوافل ضبط الآداء لتحقيق الإنضباط الإدارى داخل المدارس ولرصد كافة السلبيات والمشكلات داخل المدارس ومعالجتها، وعلى   مديرى الإدارات بالتنسيق مع أعضاء القوافل والجهات المعنية معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور، وفحص (تقارير وصور) القافلة والعمل على المعالجة الفورية، لتكون مدارس أسوان على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

 

 


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