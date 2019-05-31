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وفاة اثنين من مصابي حادث تصادم سيارتين فى الوادى الجديد

الجمعة، 31 مايو 2019 02:18 م
وفاة اثنين من مصابي حادث تصادم سيارتين فى الوادى الجديد حادث تصادم -ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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توفت سيدة وطفل رضيع منذ قليل من ضحايا حادث تصادم ببن سيارتين والذى وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، وهما أسماء عادل باريسي ساسي، 25 سنة ومالك محمد سعيد 7 أيام متأثرين بجراحهما فيما يجري تقديم العلاج اللازم لباقي المصابين. 
 
وأصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة أجرة وشاحنة نقل عند مدخل مدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى باريس التكاملى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
أسفر الحادث عن وفاة أسماء عادل باريسي، 26 سنة، ومالك محمد سعيد 7 أيام ، وإصابة مليكة محمد سعيد 7 أيام ، عبير عادل باريسي ساسي، 25سنه ،عادل باريسي ساسي 56سنه ،تحيه سليم محمد 48سنه ،تسنيم أسامة فتحي 3سنوات ، سعيد محمد سعيد سنتين ونصف، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى باريس التكاملى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

مركز باريس

حادث تصادم بمركز باريس

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